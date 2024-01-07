«В шоке»: Близкие и спортсмены поражены ранней смертью 20-летней Середы

Галина Середа, мать скончавшейся спортсменки, подтвердила, что причиной смерти ее дочери стали осложнения от гриппа А.

«У нее был грипп А, в больницу она попала. А потом осложения: отек мозга и кома, из которой, к сожалению, не вышла», — цитируют ее «Известия».



По словам женщины, медики уфимской больницы, куда госпитализировали девушку, сделали всё возможное, чтобы ее спасти.