«В шоке»: Близкие и спортсмены поражены ранней смертью 20-летней Середы
20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа умерла из-за осложнений от гриппа. Близкие и спортивнное сообщество поражены ее быстрым уходом из жизни.
Анастасия Середа, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку умерла после перенесенного гриппа. У спортсменки возникли осложнения после болезни, которые привели к летальному исходу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России (СКР).
Галина Середа, мать скончавшейся спортсменки, подтвердила, что причиной смерти ее дочери стали осложнения от гриппа А.
«У нее был грипп А, в больницу она попала. А потом осложения: отек мозга и кома, из которой, к сожалению, не вышла», — цитируют ее «Известия».
По словам женщины, медики уфимской больницы, куда госпитализировали девушку, сделали всё возможное, чтобы ее спасти.
Гарина Середа рассказала, что дочь была «безотказная», всегда смеялась – была хохотушкой. Она призналась, что близкие в шоке от того, как быстро она ушла из жизни.
Прощание с шорт-трекистской запланировано на 8 января в Саранске, пишет «Российская газета».
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев назвал шорт-трекистку перспективной спортсменкой.
«Она была из наших перспективных спортсменок», – цитирует его ТАСС.
Российский инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях гриппа А, сообщает Ura.ru.
По его словам, заболевание, которое в настоящее время регистрируется, из Гонконга. Оно более агрессивное, чем другие виды. На грипп А приходится больший процент осложнений. Как указал медик, наиболее подвержены заболеванию пожилые люди, дети, имеющие хронические заболевания, испытывающие постоянный стресс или серьёзные физические нагрузки на работе.
Анастасия Середа — мастер спорта России по шорт-треку. Она родилась 30 марта 2003 года. На соревнованиях выступала за Петербург и Мордовию. В 2022 году спортсменка одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды на дистанции в 3000 метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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