Инфекционист Тимаков: Грипп А - более агрессивный

По его словам, заболевание, которое в настоящее время регистрируется, из Гонконга. Оно более агрессивное, чем другие виды. На грипп А приходится больший процент осложнений. Как указал медик, наиболее подвержены заболеванию пожилые люди, дети, имеющие хронические заболевания, испытывающие постоянный стресс или серьёзные физические нагрузки на работе.

После первой декады января начнется экономическая и учебная активность, снова пойдет рост заболеваемости гриппом, при этом более интенсивно показателей 2022 года, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

