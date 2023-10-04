На западе Москвы нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате

В квартире на Большой Филевской улице на западе Москвы обнаружили тело 19-летнего чемпиона России по карате Всеволода М. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что молодой человек проживал один. Дверь квартиры оказалась не запертой.

По предварительным данным, спортсмен совершил самоубийство. Предсмертной записки он не оставил.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в одном из общежитий Москвы нашли тело 20-летнего футболиста из кировского клуба YoungBoyZ. Молодой человек умер после вечеринки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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