На западе Москвы нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате
В квартире на Большой Филевской улице на западе Москвы обнаружили тело 19-летнего чемпиона России по карате Всеволода М. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что молодой человек проживал один. Дверь квартиры оказалась не запертой.
По предварительным данным, спортсмен совершил самоубийство. Предсмертной записки он не оставил.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в одном из общежитий Москвы нашли тело 20-летнего футболиста из кировского клуба YoungBoyZ. Молодой человек умер после вечеринки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru