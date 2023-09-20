В московском общежитии нашли труп 20-летнего футболиста
20 сентября 202317:36
В одном из столичных общежитий обнаружено тело 20-летнего футболиста из кировского клуба YoungBoyZ, сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что он умер после вечеринки. По словам соседи погибшего, спортсмен вел здоровый образ жизни и не употреблял алкоголь, но резкая смена курса на регулярные вечеринки и злоупотреблению алкоголем привела к летальному исходу. Он был найден на полу среди пустых бутылок.
Следствие, по предварительной информации, пришло к выводу, что в смерти парня нет насильственного следа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru