В московском общежитии нашли труп 20-летнего футболиста

Известно, что он умер после вечеринки. По словам соседи погибшего, спортсмен вел здоровый образ жизни и не употреблял алкоголь, но резкая смена курса на регулярные вечеринки и злоупотреблению алкоголем привела к летальному исходу. Он был найден на полу среди пустых бутылок.

Следствие, по предварительной информации, пришло к выводу, что в смерти парня нет насильственного следа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

