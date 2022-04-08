В России приостановят показ матчей чемпионата Нидерландов по футболу

По его словам, это связано с тем, что правами на показ турнира владеет компании, находящаяся в английской юрисдикции.

«С учётом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», — заключил Тащин.

Ранее телеканал «Матч ТВ» получил официальное уведомление о расторжении соглашения о показе «Формулы-1».

