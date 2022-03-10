«Формула-1» расторгла соглашение с «Матч ТВ»

Тащин отметил, что сезон 2022 года не будет показан на «Матч ТВ», несмотря на «многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств со стороны телеканала».

Кроме того, генеральный продюсер «Матч ТВ» подчеркнул, что команда телеканала сожалеет об очередном политизированном решении со стороны зарубежных партнеров.

Ранее генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров объявил о своем временном уходе с телеканала RTVI из-за того, что его мнение не совпадает с редакционной политикой канала.

