«Матч ТВ» остался без Кубка Англии по футболу
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что на канале больше не будут показывать матчи Кубка Англии по футболу.
«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии», - написал Тащин в Telegram.
Он пояснил, что правообладатели не смогут предоставлять сигнал российскому каналу, так как это будет считаться нарушением санкций Великобритании.
10 марта стало известно о расторжении контракта с «Матч ТВ» на показ гонок «Формулы-1».
Тащин заявил тогда, что команда телеканала сожалеет об очередном политизированном решении со стороны зарубежных партнеров.
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