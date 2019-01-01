В РФС возмущены антироссийским поступком грузинских футболистов
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что умершие грузинские футболисты перевернулись бы в гробу из-за антироссийской выходки сегодняшних игроков.
Двa российских футболистa игрaли в скaндaльных футболкaх кутaисского «Торпедо», сообщaет «Советский спорт». Игроки грузинского клубa вышли нa мaтч в футболкaх с aнтироссийскими лозунгaми, в которых Россию обвиняется в оккупaции Грузии. В состaве этого клубa игрaют двa россиянинa — зaщитник Вaхтaнг Небиеридзе и полузaщитник Нодaр Кaвтaрaдзе.
Футболки были специaльно зaготовлены перед этим мaтчем, в интернете появилось множество фотогрaфий футболистов с нaдписями: «Мы из Грузии. И нaшa стрaнa оккупировaнa Россией!».
Aнaлогичные aкции провели столичные грузинские клубы «Локомотив» и «Рустaви».
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью НСН назвал появление футболистов в Грузии на играх чемпионата в антироссийских футболках дикой выходкой, которая вызывает возмущение.
«Искренне и глубоко возмущен этим поступком. Я – человек того поколения, у которого с грузинским народом, с грузинскими спортсменами и болельщиками были настоящие, братские отношения - и профессиональные, и даже семейные. У меня было много друзей-футболистов из Грузии. Кто-то из них уже умер. И если бы они узнали о сегодняшней выходке, они бы в гробу перевернулись, потому что немыслимо было представить, чтобы сегодняшнее поколение грузинских футболистов могло позволить себе такую дикую выходку!» - отметил собеседник НСН.
Вячеслав Колосков убежден, что молодые футболисты оказались под антироссийским политическим влиянием и выразил сожаление по поводу разрушения дружеских связей между спортсменами России и Грузии.
«Понятно, что кто-то ребят подготовил, сработали какие-то механизмы, антироссийские, чисто политические. Но грузинские футболисты уже взрослые люди, должны своим умом жить, понимать, что на сегодняшнем дне не заканчиваются отношения наших государств, наших народов, наших футболистов. Мне казалось, что если часть оппозиции в Грузии относится отрицательно к России, то уж футболисты – это совсем другие люди. Но оказалось, это не так. И я могу только выразить по этому поводу очень большое сожаление», - заявил он.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил о вине действующего правительства в возникновении протестов в Тбилиси.
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