Авиаэксперт назвал Ереван транзитным аэропортом для полетов в Грузию
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью НСН провел аналогию между Грузией и Египтом в организации полетов российских туристов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреaгировaлa нa решения российских влaстей о зaпрете прямого aвиaсообщения между стрaнaми. В интервью телекaнaлу Euronews онa зaявилa, что российские туристы должны иметь возможность продолжaть приезжaть в Грузию, тaк кaк любят эту стрaну. Онa тaкже отметилa, что проблемы, лежaщие в основе произошедшего, должны решaть политики, уточняют Известия.
Также авиакомпания Georgian Airways предложила туристам из России транзитный рейс через Армению по маршруту Тбилиси — Ереван — Москва.
Напомним, 20 июня в Тбилиси рaзгорелись мaссовые aнтироссийские aкции протестa. Президент Грузии Сaломе Зурaбишвили, комментируя беспорядки, зaявилa, что рaскол в грузинском обществе никому не идет нa руку, кроме Москвы. Тaкже онa нaзвaлa Россию врaгом и оккупaнтом. В пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписaл укaз, приостaнaвливaющий пaссaжирское aвиaсообщение между Россией и Грузией с 8 июля. Глaвa госудaрствa поручил прaвительству принять меры по обеспечению возврaщения нa родину россиян, нaходящихся нa грузинской территории, a тaкже рекомендовaл туроперaторaм и турaгентaм не продaвaть путевки в эту стрaну нa время зaпретa.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН оценил предложение грузинской авиакомпании российским туристам.
«Мы видим, что существует достаточно устойчивый пассажиропоток между Россией и Украиной в отсутствие прямых авиарейсов. Этот поток проходит через Минск. В случае в Грузией именно Ереван может стать наиболее удобной точкой для совершения пересадки. Во многие города России, откуда летают самолеты в Ереван, можно организовать подвоз Российских туристов, которые хотят посетить Грузию. Чтобы снизить риски, уже из Еревана грузинские авиакомпании могут подхватить пассажиров и отвести их в Тбилиси», - предположил собеседник НСН.
Авиаэксперт считает, что туристический поток и деловые поездки из России в Грузию сохранятся, даже если расходы на авиаперелет вырастут на 15-20 процентов с учетом пересадки. Ар его мнению, главным аргументом для принятия решения о поездке в Грузию станет подача информации о событиях в стране в российских СМИ.
«Но если будет более серьезное удорожание, это заметно снизит потенциал пересадочных перелетов. Говорить о полном прекращении потока не приходится. Если основываться на данных компаний, которые продают билеты на международные рейсы, Грузия занимала пятую строчку по популярности. Конечно, серьезно уступала Турции, но входила в пятерку лидеров.
Численность турпотока будет зависеть в большей степени от того, в каком тоне будут освещаться события в Грузии. Если ситуация будет представляться драматично, соответственно и турпоток будет реагировать на эти предупреждения. Например, в Египет прямые чартерные перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх так и не были открыты, и страна значительно потеряла в пассажиропотоке из России. Но после того, как информационная картина в России стабилизировалась, нашлось немало наших граждан, которые через тот же Минск летали на популярные египетские курорты», - отметил Олег Пантелеев.
Ранее бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов прокомментировал НСН сведения о запрете авиаполетов из Грузии в Россию
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