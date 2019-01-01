В Грузии опровергли слова Кадырова о роли Запада в организации беспорядков в Тбилиси
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил о вине действующего правительства в возникновении протестов в Тбилиси.
Глaвa Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-кaнaле прокомментировaл внутриполитическую ситуaцию в Грузии. «С большой тревогой слежу зa событиями в Грузии. Хочу нaпомнить, что от Грозного до Тбилиси — всего 200 км... Нaши нaроды связaны вековыми узaми — узaми дружбы и единствa», — нaписaл он.
Кaдыров отметил, что зa последние годы в Тбилиси появились «взрaщенные в СШA и нa Зaпaде политики», основнaя зaдaчa которых, по словaм глaвы Чечни, зaключaется в том, чтобы преврaтить «Грузию и Россию в злейших врaгов».
Он вырaзил нaдежду нa то, что в скором времени «здоровые силы грузинского обществa» смогут стaть «хозяевaми своего отечествa».
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН не согласился с мнением главы Чеченской республики по поводу влияния «западных политиканов» на события в Грузии.
«Категорически отвергаю какое-либо вмешательство, либо роль Запада. Наоборот, Запад совершенно не устраивают подобные действия. А уж я-то это знаю, потому что имею тесный контакт с западными и дипломатами, и деятелями, и экспертами на протяжении почти трех десятков лет. Этого ничего нет. Это ложь.
То, что произошло – это политический идиотизм правящей партии «Грузинская мечта», которая приглашала российскую сторону принять участие в православной ассамблее, уговаривала, обещала не только безопасность, но и то, что не будет никаких эксцессов. И вот, получилось даже не как всегда, а даже хуже, чем всегда. И, конечно же, нацисты Саакашвили ( те самые негодяи, для которых «патриотизм» - последнее убежище) воспользовались этим. Произошло то, что произошло» - заявил политолог.
Аналитик также отметил, что в Грузии по-прежнему сильны антироссийские настроения, связанные с признанием РФ политической самостоятельности Южной Осетии и Абхазии. Однако, несмотря на политические противоречия, считает Мамрадзе, у грузин и россиян хватает мудрости поддерживать дружеские связи между народами.
«Да, большинство населения Грузии считают, что и Абхазия, и Южная Осетия – это древнейшие территории Грузии, такие же неотъемлемые ее части, как Кахетия, Гурия и другие. Я сам не испытываю по этому поводу никаких сомнений. Исходя из того, что там находятся российские базы, что Россия с бывшими республиками СССР признали Южную Осетию и Абхазию, еще пара стран и больше никто – грузины считают два региона оккупированными территориями. Эти настроения есть.
Но разве можно переносить это на отношение между народами? Миллионы туристов приехали из России в Грузию и буквально все они пишут о нашем гостеприимстве. Около 30 тысяч российских туристов в эти дни находятся в Грузии. Вы хотя бы об одном эксцессе слышали? Нет! Потому что люди имеют достаточную мудрость с обеих сторон понимать, что игры политиканов и правительств идут над головами народов, а у нас есть дружба которая прошла многовековое испытание на прочность», - считает Пётр Мамрадзе.
Ранее политолог в эфире НСН объяснил высказывание грузинского президента о причастности России к протестам её сложным характером.
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