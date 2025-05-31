В РФС не видят предпосылок для увеличения числа клубов в РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что пока нет предпосылок для увеличения числа клубов в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).
По его словам, увеличение числа команд в РПЛ до 18 или 20 - это здорово, однако пока для этого нет экономических оснований.
Сейчас в РПЛ выступают 16 команд. В беседе с ТАСС Митрофанов также отметил, что исполком РФС вряд ли примет сократить число команд в РПЛ до 15.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил НСН, что завоевание «Краснодаром» титула чемпиона России по футболу и выход «Ростова» в финал Кубка страны не говорят о деградации московских клубов.
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