Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по Украине

По информации агентства, самолет с российской делегацией приземлился в 20.23 мск в аэропорту Ататюрка. Добавляется, что помощник президента РФ Владимир Мединский возглавил российскую делегацию, а сам состав делегации остался без изменений.

Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле был расширен с 12 до 14 человек. В обновлённую группу вошли заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин, а также представитель Верховной Рады Юрий Ковбаса. Из состава делегации выведен Алексей Маловацкий, принимавший участие в первом раунде переговоров 16 мая.

Ранее стало известно, что встреча российской и украинской делегаций запланирована на 2 июня и пройдёт во дворце Чираган в центре Стамбула в 13:00 по московскому времени.

