Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по Украине
Самолет, на борту которого находится российская делегация, приземлился в Стамбуле, где 2 июня пройдет второй раунд переговоров с представителями Украины. Об этом сообщают РИА Новости.
По информации агентства, самолет с российской делегацией приземлился в 20.23 мск в аэропорту Ататюрка. Добавляется, что помощник президента РФ Владимир Мединский возглавил российскую делегацию, а сам состав делегации остался без изменений.
Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле был расширен с 12 до 14 человек. В обновлённую группу вошли заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин, а также представитель Верховной Рады Юрий Ковбаса. Из состава делегации выведен Алексей Маловацкий, принимавший участие в первом раунде переговоров 16 мая.
Ранее стало известно, что встреча российской и украинской делегаций запланирована на 2 июня и пройдёт во дворце Чираган в центре Стамбула в 13:00 по московскому времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru