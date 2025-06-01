СМИ: Белый дом опроверг, что знал о готовящейся атаке Украины на территорию России
Администрация США не знала о готовящейся Украиной атаке на российские военные аэродромы. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источник в Белом доме.
Отмечается, что представители Белого дома отказались давать комментарии по поводу атаки журналистам. В то же время источники издания в высших эшелонах власти сообщили, что администрация США не была проинформирована о предстоящем нападении беспилотников.
Ранее американское издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Киев якобы предупредил президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по стратегически важным российским объектам. По информации собеседника, операцию готовила служба безопасности Украины в течение более чем года. Однако позднее издание внесло корректировки в публикацию, уточнив, что Украина не передавала предупреждения американскому лидеру о готовящемся ударе.
В Министерстве обороны России сообщили, что Киев осуществил атаки на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с использованием FPV-дронов. В ведомстве также добавили, что некоторые участники террористических атак по объектам Вооружённых Сил РФ были задержаны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru