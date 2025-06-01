СМИ: В результате ЧП с поездом в Брянской области пострадали 82 человека
В результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области пострадали 82 человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации 112, среди 82 пострадавших 4 ребенка, 7 человек погибли. 16 пострадавших уже доставлены для лечения в Москву. Среди них — самый маленький пациент, которому всего шесть месяцев. Ребёнка срочно перевезли в столицу на бортом санавиации, врачи прилагают все усилия для спасения его жизни.
Ещё 33 человека находятся в больницах области, трое из них — в тяжёлом состоянии.
Вечером 31 мая в Брянской области при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд погибли семь человек, пострадали несколько десятков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru