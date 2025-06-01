Московский ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу
ЦСКА победил «Ростов» в суперфинале «Фонбет» — Кубка России по футболу, который прошел на московском стадионе «Лужники».
На девятой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт в матче, поразив ворота дальним ударом. Однако арбитр Сергей Левников отменил гол из-за офсайда у защитника москвичей Мойзеса.
Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА, одержавшие победу со счётом 4:3. Ворота столичного клуба защищал Игорь Акинфеев.
Таким образом, ЦСКА завоевал Кубок России в девятый раз за свою историю, сравнявшись по числу титулов с «Локомотивом».
В прошлые выходные «Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу, разгромив «Зенит» со счетом 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru