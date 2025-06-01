Московский ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу

На девятой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт в матче, поразив ворота дальним ударом. Однако арбитр Сергей Левников отменил гол из-за офсайда у защитника москвичей Мойзеса.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА, одержавшие победу со счётом 4:3. Ворота столичного клуба защищал Игорь Акинфеев.

Таким образом, ЦСКА завоевал Кубок России в девятый раз за свою историю, сравнявшись по числу титулов с «Локомотивом».

В прошлые выходные «Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу, разгромив «Зенит» со счетом 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

