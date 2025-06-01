Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области выросло до 89
До 89 человек выросло число пострадавших после подрыва моста в Брянской области и крушения поезда «Климов-Москва». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным Базы, среди пострадавших — четверо детей. Двое из них, находящихся в состоянии средней тяжести, госпитализированы в местные медицинские учреждения. Ещё один ребёнок — младенец — в тяжёлом состоянии был срочно доставлен в московскую клинику доктора Рошаля. Всего в столице сейчас проходят лечение 16 пассажиров поезда, пострадавших в результате ЧП под Брянском. Столичные врачи делают всё возможное, чтобы оказать им необходимую помощь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что в результате ЧП в Выгоничском районе Брянской области погибли семь человек.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области пострадали 82 человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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