Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области выросло до 89

До 89 человек выросло число пострадавших после подрыва моста в Брянской области и крушения поезда «Климов-Москва». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: В результате ЧП с поездом в Брянской области пострадали 82 человека

По данным Базы, среди пострадавших — четверо детей. Двое из них, находящихся в состоянии средней тяжести, госпитализированы в местные медицинские учреждения. Ещё один ребёнок — младенец — в тяжёлом состоянии был срочно доставлен в московскую клинику доктора Рошаля. Всего в столице сейчас проходят лечение 16 пассажиров поезда, пострадавших в результате ЧП под Брянском. Столичные врачи делают всё возможное, чтобы оказать им необходимую помощь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что в результате ЧП в Выгоничском районе Брянской области погибли семь человек.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области пострадали 82 человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиеПоездБрянская ОбластьРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры