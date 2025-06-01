Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области выросло до 89

По данным Базы, среди пострадавших — четверо детей. Двое из них, находящихся в состоянии средней тяжести, госпитализированы в местные медицинские учреждения. Ещё один ребёнок — младенец — в тяжёлом состоянии был срочно доставлен в московскую клинику доктора Рошаля. Всего в столице сейчас проходят лечение 16 пассажиров поезда, пострадавших в результате ЧП под Брянском. Столичные врачи делают всё возможное, чтобы оказать им необходимую помощь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что в результате ЧП в Выгоничском районе Брянской области погибли семь человек.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области пострадали 82 человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

