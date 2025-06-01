Чибис: Жертв и пострадавших в результате атаки БПЛА на Мурманскую область нет

«В Мурманской области усилены меры безопасности, прошу отнестись к этому с пониманием», - отмечается в сообщении.

Глава региона сообщил, что атака беспилотников была массированной. Он также отметил, что прибыл на место происшествия в город Оленегорск, где уже работают правоохранительные органы и профильные службы. Кроме того, он призвал жителей сообщать о любых подозрительных лицах, предметах или ситуациях по телефону 112 и попросил отнестись к этому с пониманием.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, добавив, что часть причастных к атакам лиц задержана.

