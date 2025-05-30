«Двойная пощечина?»: Как «Краснодар» и «Ростов» обошли Москву

Завоевание «Краснодаром» титула чемпиона России по футболу и выход «Ростова» в финал Кубка страны не говорят о деградации московских клубов, заявил в интервью НСН бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

По итогам недавно завершившегося чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обошел «Зенит», отмечающий в этом году 100-летие, третье и четвертое место заняли столичные ЦСКА и «Спартак». В СМИ назвали произошедшее «пощечиной» клубам из Москвы и Питера. Червиченко допустил, что возможный успех «Ростова» можно будет назвать «двойной пощечиной».