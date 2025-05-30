«Двойная пощечина?»: Как «Краснодар» и «Ростов» обошли Москву
Успехи провинциальных клубов связаны с повышением конкуренции, «Спартаку» светят лишь «шальные» титулы, а вот ЦСКА готов к битве за «золото», сказал в эфире НСН Андрей Червиченко.
Завоевание «Краснодаром» титула чемпиона России по футболу и выход «Ростова» в финал Кубка страны не говорят о деградации московских клубов, заявил в интервью НСН бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.
По итогам недавно завершившегося чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обошел «Зенит», отмечающий в этом году 100-летие, третье и четвертое место заняли столичные ЦСКА и «Спартак». В СМИ назвали произошедшее «пощечиной» клубам из Москвы и Питера. Червиченко допустил, что возможный успех «Ростова» можно будет назвать «двойной пощечиной».
«Как-то так совсем резко насчет пощечин, хотя, наверное, да. Я не думаю, что кто-то деградировал, просто конкуренция поднялась. Просто московские клубы (к ЦСКА это не относится) управляются не теми людьми. При этом нет ни одного клуба, который бы всегда был стабилен и у него не было бы просадки или ямы. Это происходит и у «Баварии», и у «Барселоны», и у кого угодно. У ЦСКА была яма, в «Спартаке» клубом управляют аудиторы и финансисты вместо футбольных специалистов. В «Локомотиве» просто идет внутренний междусобойчик, поэтому там такая история», - разъяснил Червиченко.
По его мнению, «Спартак» в следующем сезоне сможет рассчитывать лишь на «шальную» победу, а вот ЦСКА закономерно вошел в число претендентов на «золото».
«Выступление "Спартака" так и будет, как кардиограмма - то вверх, то вниз и никакой стабильности. Пока они не возьмут в руководство какого-то футбольного специалиста и не доверят ему всю спортивную составляющую, то так и будут тратить деньги, пыжиться и в лучшем случае рассчитывать на какой-то шальной успех. Либо Кубок шальной залетит, либо как в этом году: все команды в какой-то момент просядут, а они выскочат у них из-за спины. Что касается ЦСКА, Николич - это тренер, который уже подтверждал свой класс и в Сербии, и когда выиграл Кубок России с "Локомотивом" вопреки руководству, когда его хотели убрать. Здесь он пришел и за полгода наладил игру армейцев. Вполне возможно, что они в следующем сезоне и за золото будут биться - не на шару, а закономерно», - заключил собеседник НСН.
«Краснодар», президентом которого является бизнесмен Сергей Галицкий» в 20-25 году впервые в своей истории стал чемпионом России. Финал Кубка России пройдет 1 июня в «Лужниках», в нем встретятся «Ростов» и ЦСКА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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