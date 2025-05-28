«Химки» — не последние? Депутат Терюшков предупредил РПЛ об угрозе разорений клубов
Команды вынуждены раздувать бюджеты, пока РПЛ бездушно фиксирует их «жизнь или смерть», при этом «Химки» сгубила потеря финансового управления, сказал в эфире НСН Роман Терюшков.
Российской премьер-лиге (РПЛ) следует внедрить бизнес-стандарты управления клубами, иначе печальную судьбу подмосковных «Химок» могут повторить другие команды, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков, ранее входивший в наблюдательный совет футбольного клуба.
Ранее «Химки» объявили, что из-за невыдачи лицензии не сможет в следующем сезоне выступать в РПЛ. В заявлении отмечается, что «нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным в честной борьбе». Терюшков указал, в чем главная проблема этого клуба.
«Состав футболистов "Химок" был сильный, место в турнирной таблице могло быть и выше. Ничего удивительного в 12 месте нет, а вот потеря финансового управления сокрушает. "Химки" не первый и, к сожалению, думаю не последний клуб, который оказался в подобной ситуации. Профессиональный спорт, согласно букве закона, прежде всего бизнес. Успех в бизнесе можно определить рядом показателей, таких как выручка, чистая прибыль, оборачиваемость активов, рентабельность и многое другое. Для поддержания конкурентоспособности клубы вынуждены раздувать свои бюджеты без оглядки, либо мириться с лигой ниже классом», - указал депутат,
По его мнению, РПЛ надо ввести управленческие стандарты для клубов, а не «бездушно» констатировать их «жизнь или смерть».
«Либо РПЛ внедрит бизнес-стандарты управления клубами, оказывая поддержку в поиске спонсоров, инвесторов, обучении руководящего состава правилам безубыточного управления клубами, внедрение контроля для предотвращения кризиса, либо мы и дальше будем наблюдать разорения футбольных клубов страны в виду финансовой несостоятельности. А РПЛ будет лишь неким органом фиксации актов спортивного состояния жизни или смерти клуба через бездушную выдачу лицензии», - пояснил Терюшков.
При этом депутат отметил, что его советы могли бы помочь руководству клуба, однако он не вмешивался в управление.
«Долгое время я сопровождал клуб и прикладывал все усилия для укрепления его позиций в Московской области, сохранения клуба в РПЛ. В определенный момент стало очевидно, что по ряду моментов, особенно связанных с финансовыми обязательствами, можно дать совет, но решение всегда оставалось за инвесторами клуба, спортивным руководством, финансовым поверенным. Заявление клуба о выбывании из РПЛ стало результатом принимаемых финансовых решений в разные периоды», - заключил собеседник НСН.
В середине апреля игроки «Химок» пригрозили руководству клуба бойкотом игр из-за долгов по зарплате и увольнения главного тренера Франка Артиги. После этого РПЛ ввела в клубе «внешнее управление», напоминает «Радиоточка НСН».
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