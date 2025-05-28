Российской премьер-лиге (РПЛ) следует внедрить бизнес-стандарты управления клубами, иначе печальную судьбу подмосковных «Химок» могут повторить другие команды, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков, ранее входивший в наблюдательный совет футбольного клуба.

Ранее «Химки» объявили, что из-за невыдачи лицензии не сможет в следующем сезоне выступать в РПЛ. В заявлении отмечается, что «нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным в честной борьбе». Терюшков указал, в чем главная проблема этого клуба.