Губернатор Амурской области: ударов БПЛА по авибазе «Украинка» допущено не было

По информации губернатора, 1 июня в районе посёлка Серышево на трассе «Чита — Хабаровск» произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Огонь удалось локализовать, однако водитель получил травмы. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Орлов отметил, что ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по авиабазе «Украинка» и населённым пунктам не допущено. Обстановка находится под контролем.

Губернатор Амурской области призвал граждан пользоваться только официальными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных данных.

Ранее Министерство обороны сообщило, что Украина предприняла попытку атаковать авиабазу в Амурской области с использованием FPV-дронов. Помимо этого, целями атак были также аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской и Рязанской областях.

В ведомстве уточнили, что в Мурманской и Иркутской областях в результате атак произошло возгорание авиационной техники. Беспилотники, по данным Минобороны, запускались с территорий, расположенных в непосредственной близости от самих аэродромов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».