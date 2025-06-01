Губернатор Амурской области: ударов БПЛА по авибазе «Украинка» допущено не было
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населённые пункты допущено не было.
По информации губернатора, 1 июня в районе посёлка Серышево на трассе «Чита — Хабаровск» произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Огонь удалось локализовать, однако водитель получил травмы. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.
Орлов отметил, что ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по авиабазе «Украинка» и населённым пунктам не допущено. Обстановка находится под контролем.
Губернатор Амурской области призвал граждан пользоваться только официальными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных данных.
Ранее Министерство обороны сообщило, что Украина предприняла попытку атаковать авиабазу в Амурской области с использованием FPV-дронов. Помимо этого, целями атак были также аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской и Рязанской областях.
В ведомстве уточнили, что в Мурманской и Иркутской областях в результате атак произошло возгорание авиационной техники. Беспилотники, по данным Минобороны, запускались с территорий, расположенных в непосредственной близости от самих аэродромов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru