Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории России

1 июня ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в суперфинале «Фонбет» Кубка России, выиграв в серии пенальти со счётом 4:3 после нулевой ничьи в основное время. Таким образом, 39-летний голкипер московского клуба Игорь Акинфеев завоевал 22-й трофей за карьеру и стал самым титулованным футболистом в истории российского футбола, обойдя Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова, у которых по 21 награде.

На счету Акинфеева восемь побед в Кубке России, шесть титулов чемпиона страны, семь Суперкубков и одна победа в Кубке УЕФА.

