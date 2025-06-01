Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом в истории.
1 июня ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в суперфинале «Фонбет» Кубка России, выиграв в серии пенальти со счётом 4:3 после нулевой ничьи в основное время. Таким образом, 39-летний голкипер московского клуба Игорь Акинфеев завоевал 22-й трофей за карьеру и стал самым титулованным футболистом в истории российского футбола, обойдя Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова, у которых по 21 награде.
На счету Акинфеева восемь побед в Кубке России, шесть титулов чемпиона страны, семь Суперкубков и одна победа в Кубке УЕФА.
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