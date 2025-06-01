МО РФ: Силы ПВО уничтожили 33 БПЛА с 8:20 по 19:00
1 июня 202519:38
С 8:20 по 19:00 российские силы ПВО ликвидировали 33 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО. Больше всего - 27 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и еще два БПЛА – над территорией Липецкой области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 100 беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Силы ПВО уничтожили 33 БПЛА с 8:20 по 19:00
- Губернатор Амурской области: ударов БПЛА по авибазе «Украинка» допущено не было
- Чибис: Жертв и пострадавших в результате атаки БПЛА на Мурманскую область нет
- СМИ: Украина заранее уведомила администрацию Трампа об операции в России
- МО РФ: Украина совершила теракт в отношении нескольких аэродромов
- Мать заснувшей на встрече с Путиным девочек заявила, что не смогла их разбудить
- Артем Дзюба продлил контракт с тольяттинским «Акроном»
- Богомаз: разрушенный в результате ЧП с поездом мост восстановлению не подлежит
- СМИ: Встреча делегаций Москвы и Киева запланирована на 2 июня на 13:00 в Стамбуле
- Белый дом: Разговор Трампа и Си Цзиньпина ожидается в ближайшую неделю
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru