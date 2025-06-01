МО РФ: Силы ПВО уничтожили 33 БПЛА с 8:20 по 19:00

В ведомстве уточнили, что беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО. Больше всего - 27 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и еще два БПЛА – над территорией Липецкой области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 100 беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

