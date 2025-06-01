Симоньян заявила, что завершила бы карьеру, если бы не СВО
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила на фестивале «Движения первых», что завершила бы карьеру, если бы не сложная обстановка в России. Об этом сообщают РИА Новости.
Симоньян призналась, что, если бы в стране не сложилась в данный момент настолько сложная, серьёзная и требующая полной отдачи ситуация, связанная со специальной военной операцией и противостоянием с НАТО, она бы ушла с работы.
Кроме того, она отметила, что хотела бы уделять гораздо больше времени своей семье, детям и развитию писательского дела, о котором мечтала с самого детства.
Ранее Симоньян рассказала, что состояние ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, оценивается как тяжелое, но он стал реагировать на внешие действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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