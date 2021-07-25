Чемпионка ОИ-2020 Бацарашкина: «Переборола себя и стала чемпионкой»
Рекордсменка ХХХII Игр в Токио россиянка Виталина Бацарашкина принесла команде ОКР первую золотую медаль.
Первую золотую медаль Игр в Токио для команды ОКР выиграла в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров у женщин Виталина Бацарашкина. Фаворит турнира болгарка Антоанета Костадинова на последнем выстреле не смогла успокоить сердцебиение, выбив только 9 очков, выстрел Бацарашкиной принес ей 10,4 балла. Таким образом, вместе с олимпийской золотой медалью россиянка стала олимпийской рекордсменкой, набрав 240.3 очка.
«В стрельбе есть правило: смотреть на мушку и не давить пальцем. На мушку я смотрела, а вот пальцем давила. Нужно было себя перебороть, я думаю, что у меня получилось. Что такое победа для меня? Я думаю, что ты сам должен ставить для себя цели, ни кто-то другой, а ты сам. И неважно, какое это место, главное, что ты для себя выполнил задачу, и это твоя главная победа», - заявила на пресс-конференции после церемонии награждения Бацарашкина.
Интересно, что диктор во время соревнований ни разу не произнес фамилию российской спортсменки правильно. Впрочем, Виталина Бацарашкина призналась, что уже давно не обижается, а лишь с интересом ожидает «как мою фамилию исковеркают на этот раз».
Добавим, что легендарная 52-летняя грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пистолета, объявила о завершении карьеры после окончания Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Эти Игры, таким образом, стали для нее девятыми и последними. Никто из женщин такого достижения пока не повторил.
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