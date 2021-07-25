Чемпионка ОИ-2020 Бацарашкина: «Переборола себя и стала чемпионкой»

Интересно, что диктор во время соревнований ни разу не произнес фамилию российской спортсменки правильно. Впрочем, Виталина Бацарашкина призналась, что уже давно не обижается, а лишь с интересом ожидает «как мою фамилию исковеркают на этот раз».

Добавим, что легендарная 52-летняя грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пистолета, объявила о завершении карьеры после окончания Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Эти Игры, таким образом, стали для нее девятыми и последними. Никто из женщин такого достижения пока не повторил.

