В «Лужниках» состоялся Кубок «РГ Медиа» по настольному теннису среди медиахолдингов
На большой спортивной арене комплекса «Лужники» состоялся турнир по настольному теннису среди крупнейших российских медиахолдингов. Мероприятие было организовано «Российской Газетой» при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Турнир собрал семь ведущих медиакомпаний: Rambler&Co, редакцию газеты «Вечерняя Москва», News Media Holding, Мультимедиа холдинг, ИМ Медиа, Русскую Медиагруппу и «Известия». В соревнованиях также выступила команда «РГ Медиа».
Турнир проводился в строгом соответствии с регламентом Российской Федерации настольного тенниса (RTTF) под контролем судей высшей категории. В рамках турнира 24 спортсмена разыграли награды в двух дивизионах – Золотом и Серебряном.
В Золотом дивизионе первое место заняла команда Rambler&Co, второе - команда «Известий», а бронзовыми призерами стала сборная ИМ Медиа. В Серебряном дивизионе первой стала команда «РГ Медиа», серебряные медали вручили сборной Мультимедиа холдинга, а третье место заняла Русская Медиагруппа.
Звание лучшего игрока турнира завоевал Илья Плевако (Rambler&Co). Победители и призеры были награждены памятными кубками и почетными дипломами. Проведение Кубка позволило укрепить корпоративные связи, создать атмосферу здорового соперничества и способствовало популяризации активного образа жизни среди сотрудников медиаиндустрии.
В октябре 2023 года команда журналистов НСН приняла участие в гонке СМИ в рамках завершения сезона в яхт-клубе Tenzor Sailing Club. Несмотря на то, что для всех участников команды это был дебют, яхтсмены НСН поделили второе-третье место с командой МИР24, обойдя команды других СМИ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России пройдет масштабная проверка систем оповещения
- «Все сходят с ума»: Трамп похвастался золотыми украшениями Овального кабинета
- В Якутии введут систему возврата части затрат на создание фильмов
- Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов
- Минченко: Обзвоны по госконтрактам предложили избавить от маркировки
- В подмосковном Воскресенске на фоне атаки БПЛА погибли бабушка с внуком
- В Оренбургской области двое подростков сбежали из психбольницы
- Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая
- В Белгороде три человека пострадали от ракетных обстрелов ВСУ
- В России предложили учредить День Защитницы Отечества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru