В «Лужниках» состоялся Кубок «РГ Медиа» по настольному теннису среди медиахолдингов

Турнир собрал семь ведущих медиакомпаний: Rambler&Co, редакцию газеты «Вечерняя Москва», News Media Holding, Мультимедиа холдинг, ИМ Медиа, Русскую Медиагруппу и «Известия». В соревнованиях также выступила команда «РГ Медиа».

Турнир проводился в строгом соответствии с регламентом Российской Федерации настольного тенниса (RTTF) под контролем судей высшей категории. В рамках турнира 24 спортсмена разыграли награды в двух дивизионах – Золотом и Серебряном.

В Золотом дивизионе первое место заняла команда Rambler&Co, второе - команда «Известий», а бронзовыми призерами стала сборная ИМ Медиа. В Серебряном дивизионе первой стала команда «РГ Медиа», серебряные медали вручили сборной Мультимедиа холдинга, а третье место заняла Русская Медиагруппа.