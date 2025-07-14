Второй этап Tenzor Elite Cup 2025 собрал яхтсменов из трех стран

Около 60 яхтсменов из России, Белоруссии и Германии приняли участие во втором этапе международного парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025, который прошел с 10 по 13 июля на Пестовском водохранилище.

Победителем стала команда PTICHKI Sailing Team, в состав которой вошли две яхтсменки из Ижевска –Эльвира Пинчук и Нина Корняева, а также мастера спорта Георгий Яцун (Красноярск) и Константин Носов (Владивосток).

Команда «Известий» победила в регате СМИ парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025

В тройку призеров по итогам 12 гонок также вошли российские команды Bars Sailing Team во главе с рулевым Максимом Батраковым и Aladdin Георгия Соколовского. Одним из главных событий второго этапа турнира стал дебют сборной Белоруссии под руководством участника трех Олимпиад Сергея Кравцова – белорусские яхтсмены заняли итоговое 11 место.

Третий этап серии Tenzor Elite Cup 2025 состоится в начале сентября в Подмосковье, четвертый – в ноябре в Сочи.

В октябре 2023 года команда журналистов НСН приняла участие в гонке СМИ в рамках завершения сезона в яхт-клубе Tenzor Sailing Club. Несмотря на то, что для всех участников команды это был дебют, яхтсмены НСН поделили второе-третье место с командой МИР24, обойдя команды других СМИ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Tenzor Elite Cup 2025 / Анна Шахова
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