Второй этап Tenzor Elite Cup 2025 собрал яхтсменов из трех стран

В тройку призеров по итогам 12 гонок также вошли российские команды Bars Sailing Team во главе с рулевым Максимом Батраковым и Aladdin Георгия Соколовского. Одним из главных событий второго этапа турнира стал дебют сборной Белоруссии под руководством участника трех Олимпиад Сергея Кравцова – белорусские яхтсмены заняли итоговое 11 место.

Третий этап серии Tenzor Elite Cup 2025 состоится в начале сентября в Подмосковье, четвертый – в ноябре в Сочи.

В октябре 2023 года команда журналистов НСН приняла участие в гонке СМИ в рамках завершения сезона в яхт-клубе Tenzor Sailing Club. Несмотря на то, что для всех участников команды это был дебют, яхтсмены НСН поделили второе-третье место с командой МИР24, обойдя команды других СМИ, напоминает «Радиоточка НСН».

