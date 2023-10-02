В яхт-клубе Tenzor Sailing Club завершился летний парусный сезон

С мая по октябрь яхтенная площадка Tenzor Sailing Club провела на Пестовском водохранилище в общей сложности около 40 соревнований по парусному спорту для любителей и профессионалов, включая парусные турниры Tenzor International Cup, чемпионат Московской области в классе МХ700. В акватории водохранилища также прошли этапы Национальной Парусной Лиги и многие другие.



В день закрытия сезона в заключительном раунде «Кубка Пестово» вышли 15 лодок. Победителем стала команда «СПЕКТР». «Серебро» досталось прошлогодним победителям сезона – команде Kalina Racing Team, третье место заняла команда «ТЕРРАЦЦО.РФ».



Перед главным заездом свои силы на воде попробовали представители СМИ и партнеры яхт-клуба. Среди них – представители Министерства информационных и социальных коммуникаций правительства Подмосковья, НСН, МИР24, 360 ТВ, РЕН-ТВ, Kids.fm и другие. Команда НСН разделила второе и третье место с коллективом МИР24, победителями стали журналисты телеканала 360.