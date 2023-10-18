В Италии футболистов поймали на нелегальных ставках
В Италии ряд футболистов национальной сборной уличили в незаконных ставках, сообщает газета La Repubblica.
Первым полицейские отследили полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, который делал ставки на футбольные матчи Серии А. В итоге его дисквалифицировали на семь месяцев.
В ходе следствия выяснилось, что он не один увлекался незаконными ставками. У него изъяли компьютер, из которого полицейские узнали о существовании специального чата по незаконным ставкам, участниками которого был целый ряд футболистов.
Вскоре стражи правопорядка явились на тренировку сборной Италии и увели на допрос полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбека «Астон Виллы» Николо Дзаньоло. Оба футболиста на допросах признали вину. Сразу же после этого их отправили в свои клубы из расположения сборной.
Как оказалось, что Тонали делал ставки на матчи «Милана», пока он там выступал. Теперь полузащитнику грозит отстранение от футбола на 12 месяцев и принудительное лечение от лудомании сроком на полгода.
По сведениям издания, более долгая дисквалификация светит польскому хавбеку «Ромы» Николе Залевскому, так как, по данным следствия, он ставил даже на те матчи, в которых принимал участие. Уже известно о его ставке на игру римлян с «Салернитаной». Футболист поставил на то, что он сам получит желтую карточку. В итоге он ее и заработал на четвертой минуте добавленного времени.
В этом чате был и Леандро Бонуччи и никому об этом не сообщил. Ему также светит наказание.
Ранее стало известно, что главам спортивных федераций РФ могут запретить делать ставки у букмекеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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