В Италии футболистов поймали на нелегальных ставках

Как оказалось, что Тонали делал ставки на матчи «Милана», пока он там выступал. Теперь полузащитнику грозит отстранение от футбола на 12 месяцев и принудительное лечение от лудомании сроком на полгода.

По сведениям издания, более долгая дисквалификация светит польскому хавбеку «Ромы» Николе Залевскому, так как, по данным следствия, он ставил даже на те матчи, в которых принимал участие. Уже известно о его ставке на игру римлян с «Салернитаной». Футболист поставил на то, что он сам получит желтую карточку. В итоге он ее и заработал на четвертой минуте добавленного времени.

В этом чате был и Леандро Бонуччи и никому об этом не сообщил. Ему также светит наказание.

Ранее стало известно, что главам спортивных федераций РФ могут запретить делать ставки у букмекеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



