В Госдуме заявили, что договорные матчи в России жестко пресекаются
Российское законодательство в плане договорных матчей было унифицировано под европейские стандарты, отметила в эфире НСН депутат Светлана Журова.
Договорные матчи так или иначе связаны со ставками на спорт, в России проводятся серьезные проверки на этот счет, заявила член комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с НСН.
Накануне швейцарская компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом спортивных данных, выявила в России 92 подозрительных матча в 2022 году. Globo Esporte со ссылкой на отчет организации сообщил, что лидером по количеству матчей, которые носили договорной статус, является Бразилия. Россия по этому показателю занимает второе место в отчете. Светлана Журова отметила, что российское законодательство в части наказания за договорные матчи было ужесточено.
«Во многих мировых рейтингах в позитивной повестке вряд ли нас куда-то поставят. Там, где есть любая негативная повестка с нами в первых рядах – будет везде на первых строках. Про договорняки… Мы ужесточили законодательство в этой части. Договорные истории связаны так или иначе со ставками: знают, какие ставки были, какой процент идет. Это не связано с тем, что одна команда хочет выиграть чемпионат, а другая не хочет. У нас проводятся серьезные проверки, заводятся и уголовные дела, это пресекается. Мы подписывали международные договора, присоединялись к конвенциям по договорным матчам. Наше законодательство также унифицировали под европейские стандарты», - сказала Журова.
Так, в прошлом году Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец», который состоялся весной 2019 года. Приговором суда виновным было назначено наказание: главному тренеру - в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, игрокам - от 290 до 350 тысяч рублей.
Тогда суд установил, что в мае 2019 года исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» предложил главному тренеру футбольного клуба «Черноморец» обеспечить проигрыш предстоящего матча за денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей. Главный тренер ФК «Черноморец» согласился, после чего сообщил игрокам команды о необходимости проигрыша предстоящего матча команде ФК «Чайка» за деньги, сообщает НСН.
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