«Ювентус» лишили 10 очков по делу о финансовых махинациях
22 мая 202322:31
Федеральный апелляционный суд Италии лишил футбольный клуб «Ювентус» (Турин) 10 очков в таблице Серии А, сообщает Football-italia.
Причиной стали махинации с финансовыми отчетами. По данным издания, руководство клуба признали виновным в завышении трансферных сборов для увеличения прироста капитала.
После снятия десяти очков «Ювентус» опустился на седьмое место в чемпионате Италии. До этого клуб был на втором.
УЕФА может отстранить итальянский клуб от участия в еврокубках сезона 2023-2024, сообщила La Gazetta dello Sport, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области
- «Ювентус» лишили 10 очков по делу о финансовых махинациях
- Мишустин прибыл с официальным визитом в Китай
- В Тбилиси опровергли начало грузоперевозок между Батуми и Новороссийском
- «Пари НН» разгромил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ
- Экс-сенатор США: битва за Артемовск стала крупнейшей со времен Второй мировой
- Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США
- В Молдавии отказались проводить референдум о вступлении в ЕС
- Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
- Путин поручил ввести лимит на покупку валюты для сделок за рубежом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru