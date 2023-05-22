«Ювентус» лишили 10 очков по делу о финансовых махинациях

Федеральный апелляционный суд Италии лишил футбольный клуб «Ювентус» (Турин) 10 очков в таблице Серии А, сообщает Football-italia.

«Севилья» обыграла «Ювентус» в матче полуфинала Лиги Европы

Причиной стали махинации с финансовыми отчетами. По данным издания, руководство клуба признали виновным в завышении трансферных сборов для увеличения прироста капитала.

После снятия десяти очков «Ювентус» опустился на седьмое место в чемпионате Италии. До этого клуб был на втором.

УЕФА может отстранить итальянский клуб от участия в еврокубках сезона 2023-2024, сообщила La Gazetta dello Sport, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболИталия

Горячие новости

Все новости

партнеры