«Ювентус» лишили 10 очков по делу о финансовых махинациях

Причиной стали махинации с финансовыми отчетами. По данным издания, руководство клуба признали виновным в завышении трансферных сборов для увеличения прироста капитала.

После снятия десяти очков «Ювентус» опустился на седьмое место в чемпионате Италии. До этого клуб был на втором.

УЕФА может отстранить итальянский клуб от участия в еврокубках сезона 2023-2024, сообщила La Gazetta dello Sport, передает «Радиоточка НСН».

