«На 14 февраля уже много бронирований, но рестораны не будут забиты до конца, места будут. Хочу отметить, что все-таки праздник популярный, многие пойдут в рестораны. При этом далеко не все рестораны предлагают специальное меню, это накладно. Когда ты делаешь меню в праздник, когда очень много людей, это чревато проблемами на кухне. Обычное меню уже наработано, кухня справляется, а что-то новое при большом потоке посетителей приводит к проблемам. Поэтому специальным меню рестораны мало играют, но в День всех влюбленных предлагают какие-то подарки, печенья, цветы, например, кто-то дарит. В наших ресторанах 14 февраля будут цветы и сладкие подарки. Сам ужин в этот день обойдется в сумму от полторы тысячи рублей на человека, но если ресторан дорогой, чек может дойти до 25 тысяч рублей на человека. Получается, от 3 до 50 тысяч рублей на двоих. Верхняя граница и выше может быть», - рассказал он.

День святого Валентина можно переименовать в День любви или День плюшевой игрушки, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

