Готовим бумажники: Во сколько обойдется ужин в ресторане 14 февраля
Во многих столичных ресторанах 14 февраля будут цветы и сладкие подарки для посетителей, а меню менять невыгодно, заявил НСН Сергей Миронов.
Ужин в столичном ресторане 14 февраля будет стоить от трех до пятидесяти тысяч рублей на двоих, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Отмечать День святого Валентина в этом году будут треть (33%) россиян, и в основном — молодежь 18-24 лет (46%), сообщили аналитики «Авито». римечательно, что для большинства опрошенных сам праздник — уже подарок. Так, 29% хотели бы получить на День всех влюбленных от своей половинки просто романтический ужин. Еще 19% обрадовались бы небольшому путешествию или выходным вдвоем. А 15% и вовсе ответили, что подарок им не важен. Миронов рассказал, что в этот день предлагают рестораны.
«На 14 февраля уже много бронирований, но рестораны не будут забиты до конца, места будут. Хочу отметить, что все-таки праздник популярный, многие пойдут в рестораны. При этом далеко не все рестораны предлагают специальное меню, это накладно. Когда ты делаешь меню в праздник, когда очень много людей, это чревато проблемами на кухне. Обычное меню уже наработано, кухня справляется, а что-то новое при большом потоке посетителей приводит к проблемам. Поэтому специальным меню рестораны мало играют, но в День всех влюбленных предлагают какие-то подарки, печенья, цветы, например, кто-то дарит. В наших ресторанах 14 февраля будут цветы и сладкие подарки. Сам ужин в этот день обойдется в сумму от полторы тысячи рублей на человека, но если ресторан дорогой, чек может дойти до 25 тысяч рублей на человека. Получается, от 3 до 50 тысяч рублей на двоих. Верхняя граница и выше может быть», - рассказал он.
День святого Валентина можно переименовать в День любви или День плюшевой игрушки, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гжель, города и советское кино: Как бренды одежды используют тренд на «русскость»
- Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram
- Зачем в России создадут единый реестр банковских карт
- Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР ситуацию вокруг Украины
- Атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области
- «Ему плевать»: Депутат Свинцов поспорил с Дуровым о запрете соцсетей для детей
- Кундюмы и калья «в законе»: Зачем нужен ГОСТ на русскую кухню
- ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
- Мессенджеру Telegram грозят штрафы на сумму до 64 млн рублей
- Индия не поможет: Почему Европу скоро затопчут БРИКС вместе с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru