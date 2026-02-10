Европу подвел ее многолетний вектор на либеральные ценности, сегодня она абсолютно оторвана от реальной политики и уже даже прочти утратила связи с Китаем и США. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в состоянии «геополитического и геоэкономического чрезвычайного положения» и рискует отстать от США и Китая, если срочно не ускорит экономический рост и инвестиции, пишет The Economist. Рар раскрыл, почему Европа оказалась в такой слабой позиции.

«Я думаю, что слабость Европы в первую очередь связана с тем, что она идентифицировала себя как институт либеральных ценностей, который нужно было каким-то миссионерским путем распространять по всему миру. И вот за последние 10-15 лет в мире просто произошел крах этого мировоззрения, частично в Европе. Теперь оказалось, что Европа фактически ничем не вооружена. Они видят, что теперь мир строится на силе, и пытаются переметнуться туда, где уже давным-давно находится Россия, Китай или Америка, хотят милитаризироваться. Но по всей своей психологии и менталитету Европа еще совсем не готова», - рассказал он.

Также собеседник НСН напомнил, почему европейцы испытывают серьезнейшие экономические и социальные трудности.

«Никогда в Европе не было такой красивой, комфортной жизни, как за последние 25-30 лет. Абсолютно раздутые социальные системы. Представьте себе, целая семья живет в стране и бесплатно получает квартиру, медицинскую помощь, какие-то финансовые бонусы и ничего не делает. И так живут миллионы людей в Западной Европе. Это огромная нагрузка на бюджет. Плюс после 2015 года в Европе начался серьезнейший кризис по вине госпожи Меркель (экс-канцлер Германии. – Прим. НСН) - наплыв мигрантов. Плюс энергетический кризис. Защищая Украину, Европа пожертвовала хорошими экономическими отношениями с Россией, отказалась от ресурсной базы в Сибири», - раскрыл он.