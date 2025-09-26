В Госдуме подтвердили право букмекеров финансировать спорт
Букмекеры по-прежнему смогут заключать контракты со спортивными федерациями, рассказала НСН Светлана Журова.
Заявление главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева о том, что федерации не будут получать средства от букмекеров на развитие профессионального спорта, касалось лишь средств Российского спортивного фонда, которым руководит министр спорта, пояснила НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что с 2026 года федерации не будут получать средства от букмекеров на развитие профессионального спорта. Журова заверила, что букмекеры вправе направлять дополнительные средства на развитие профессионального спорта.
«Дегтярев имел в виду только средства из Российского спортивного фонда. Есть личные контракты федераций с букмекерами, когда возникает желание дополнительно проспонсировать отдельные виды спорта. Букмекеры могут тратить средства на спорт высших достижений, но это уже свыше того, что направляется в фонд. Министр, как глава фонда, определяет, на что эти деньги пойдут. А дополнительное финансирование видов спорта никто не отменял. Есть такие виды спорта, где заработок у букмекеров больше, чем на том же футболе», - пояснила Журова.
По ее словам, и раньше деньги из фонда не особо тратились на спорт высших достижений.
«Дегтярев объявил, что средства фонда теперь будут тратиться на массовый и детский спорт. Если честно, они и раньше не особо шли на спорт высших достижений, а направлялись на детский и массовый спорт. Какие-то федерации, может, и тратили на что-то другое, но Федерация конькобежного спорта России тратила их на разнообразные массовые мероприятия и на детский спорт», - добавила депутат.
В 2024 году федерации по олимпийским видам спорта России получили за счет отчислений от букмекеров 22 миллиарда рублей, заявил ранее заместитель министра спорта РФ Александр Никитин. При этом наибольшую сумму, 5,4 миллиарда рублей, получил Российский футбольный союз, напоминает «Радиоточка НСН»
