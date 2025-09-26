Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что с 2026 года федерации не будут получать средства от букмекеров на развитие профессионального спорта. Журова заверила, что букмекеры вправе направлять дополнительные средства на развитие профессионального спорта.

«Дегтярев имел в виду только средства из Российского спортивного фонда. Есть личные контракты федераций с букмекерами, когда возникает желание дополнительно проспонсировать отдельные виды спорта. Букмекеры могут тратить средства на спорт высших достижений, но это уже свыше того, что направляется в фонд. Министр, как глава фонда, определяет, на что эти деньги пойдут. А дополнительное финансирование видов спорта никто не отменял. Есть такие виды спорта, где заработок у букмекеров больше, чем на том же футболе», - пояснила Журова.