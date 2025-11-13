Город в Челябинской области остался без воды из-за аварии
Город Коркино и поселок Роза в Челябинской области остались без водоснабжения после утечки на насосном коллекторе. Об этом сообщил глава Коркинского муниципального округа Александр Орел.
«В 5 утра (03:00 мск) обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Саму насосную станцию моментально, буквально за 15 минут, затопило», - написал чиновник в своем Telegram-канале.
На место ЧП выехали энергетики. Аварию устраняют сотрудники водоканала.
Ранее в Тюмени 11 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе, напоминает Ura.ru.
