Город в Челябинской области остался без воды из-за аварии

Город Коркино и поселок Роза в Челябинской области остались без водоснабжения после утечки на насосном коллекторе. Об этом сообщил глава Коркинского муниципального округа Александр Орел.

«В 5 утра (03:00 мск) обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Саму насосную станцию моментально, буквально за 15 минут, затопило», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

На место ЧП выехали энергетики. Аварию устраняют сотрудники водоканала.

Ранее в Тюмени 11 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе, напоминает Ura.ru.

