Литва на десять лет запретила въезд Моргенштерну
Власти Литвы внесли рэпера Алишера Моргенштерна (включен в реестр иноагентов в России) в список нежелательных лиц и запретили ему въезд в республику. Об этом рассказал журналистам представитель департамента миграции страны Рокас Пукинскас.
«Запрет... вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», - подчеркнул Пукинскас.
Решение в отношении рэпера приняли на основе обращения литовского МИД и собранных дополнительно данных, согласно которым нахождение Моргенштерна в республике может угрожать ее национальной безопасности.
Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба России начала поиски музыканта из-за задолженности в размере 683 тысяч рублей, пишет Ura.ru.
