В Перу захотели провести у себя повторный матч с российскими футболистами

Игроки сборной Перу по футболу хотели бы провести второй матч с российской национальной командой на своем поле. Об этом рассказал вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос в беседе с ТАСС.

Накануне сборные России и Перу провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1, голы забили россиянин Александр Головин и перуанец Алекс Валера, напоминает РЕН ТВ.

«Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова сыграть», - сказал Риос.

По его словам, сборной республики было бы интересно пригласить россиян и сыграть в Перу.

