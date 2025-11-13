Норвегия отказалась быть гарантом кредита Евросоюза Украине

Норвегия отказалась выступать как гарант предоставления Украине «репарационного кредита» Евросоюза. Об этом заявил министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NRK.

«Были предложения о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму [кредита]. Это не так», - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Норвегии предстоит решить, сможет ли она внести свой вклад в зависимости от того, что предложит Брюссель. Кроме того, Столтенберг рассказал, что Осло должен гарантировать обеспечение возможных рисков на 1,6 трлн норвежских крон (около $158,8 млрд).

Ранее стало известно, что в ЕС проработают возможность предоставить Киеву кредит на основе замороженных российских активов, пишет 360.ru.

