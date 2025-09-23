Чемпион мира по футболу Роналдиньо стал амбассадором российского букмекера
Букмекерская компания WINLINE объявила о начале сотрудничества с чемпионом мира 2002 года и обладателем «Золотого мяча» Роналдиньо.
Как отметили в пресс-службе компании, цель партнерства — «вернуть в футбол яркие эмоции, присущую ему магию, а также знакомое каждому болельщику ощущение праздника».
Стартом кампании стала премьера видео «Верни азарт в футбол» с Роналдиньо в главной роли. Ролик переносит зрителей в атмосферу 2000-х годов. Роналдиньо вспоминает период, когда он представлял испанскую «Барселону».
Ранее Роналдиньо стал совладельцем двух американских клубов – «Гринвилл Триумф» и «Гринвилл Либерти», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
