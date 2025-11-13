Стубб допустил возможность возобновления диалога между Россией и Европой

Диалог между Россией и Европой рано или поздно восстановится, заявил президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен», - отметил политик.

По словам финского лидера, в последние полтора года он вместе с европейскими коллегами неоднократно поднимал тему возобновления контактов с Москвой.

Ранее Стубб заявлял, что Россия утратила статус великой державы, напоминает Ura.ru. По его словам, экономика страны ослабла, а резервы истощены.

