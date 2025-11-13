Стубб допустил возможность возобновления диалога между Россией и Европой
13 ноября 202509:03
Диалог между Россией и Европой рано или поздно восстановится, заявил президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
«В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен», - отметил политик.
По словам финского лидера, в последние полтора года он вместе с европейскими коллегами неоднократно поднимал тему возобновления контактов с Москвой.
Ранее Стубб заявлял, что Россия утратила статус великой державы, напоминает Ura.ru. По его словам, экономика страны ослабла, а резервы истощены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стубб допустил возможность возобновления диалога между Россией и Европой
- Город в Челябинской области остался без воды из-за аварии
- Над Россией за ночь сбили 130 украинских беспилотников
- Отказались от мира: Почему США и Украина не хотят переговоров с Россией
- Шойгу назвал Европу «зоной отчуждения прав человека»
- В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены дома и машины
- «Ростех» заявил о фейковых новостях про некачественный БПЛА
- При пожаре в инфекционной больнице в Саратове пострадали семь человек
- Захарова рассказала, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными
- Госдеп: У США заканчиваются возможности для новых санкций против России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru