Традиции и ненависть: В Грузии судят очередного экс-премьера

Даже хорошие политики спешат обогатить родственников, а некоторые еще и ненавидят свой народ, заявил НСН Петр Мамрадзе.

Эффективные менеджеры в Грузии не забывают о себе и родственниках, поэтому попадают в тюрьму. Но есть и те, кого будут судить за преступления против грузинского народа, рассказал глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН.

Генпрокуратура Грузии открыла уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны в 2019-2021 гг. Георгия Гахарии. Экс-глава правительства привлечен к ответственности по вопросам, которые касались того времени, когда он занимал пост министра внутренних дел в 2017-2019 гг. Тогда при нем жестко разогнали антироссийскую акцию протеста. При этом, будучи членом правящей партии «Грузинская мечта», Гахария основал партию «За Грузию», которая сейчас состоит в оппозиции властям и смогла пробиться в парламент.

Мамрадзе отметил, что оппозиционера есть за что судить.

«С Гахарией дело не в коррупции. Его судят за те поступки, которые он совершил на посту министра внутренних дел. Речь не идет об обогащении, а о странных приказах. В свое время он отправил внутренние войска поближе к административной границе, которая отделяет Южную Осетию от остальной части Грузии. Это спровоцировало беспорядки и столкновения. Также во время протестов в 2019 году он дал приказ полиции вести огонь резиновыми пулями, одна девушка потеряла глаз. К тому же, в конце февраля 2022 года он обращался к грузинам уже как бывший премьер-министр и говорил, что Украина — это пример для нас, как можно и нужно бороться и воевать. Это как же надо не любить свой народ и государство, чтобы сказать такое?», — подчеркнул он.

Ранее в Грузии предъявили обвинение другому экс-премьеру (2021-2024) Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Также ранее был осужден экс-премьер Михаил Саакашвили. Мамрадзе объяснил, почему так часто бывшие главы правительства оказываются на скамье подсудимых.

«Дело не в должности, а в том, как в Грузии многие рассматривают государственные посты. Очень многие считают, что надо работать, но обязательно подумать о себе и о семье — использовать период у власти для обогащения самого себя, семьи, родственников. К сожалению, в общественном сознании какой-то части населения это не считается грехом. Так было с Гарибашвили, хотя взяток он не брал, но у него нашли нелегальные доходы и бизнесы. Хотя при этом всем, он был эффективным менеджером и много что успел сделать», — указал он.

