Эффективные менеджеры в Грузии не забывают о себе и родственниках, поэтому попадают в тюрьму. Но есть и те, кого будут судить за преступления против грузинского народа, рассказал глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН.



Генпрокуратура Грузии открыла уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны в 2019-2021 гг. Георгия Гахарии. Экс-глава правительства привлечен к ответственности по вопросам, которые касались того времени, когда он занимал пост министра внутренних дел в 2017-2019 гг. Тогда при нем жестко разогнали антироссийскую акцию протеста. При этом, будучи членом правящей партии «Грузинская мечта», Гахария основал партию «За Грузию», которая сейчас состоит в оппозиции властям и смогла пробиться в парламент.

Мамрадзе отметил, что оппозиционера есть за что судить.