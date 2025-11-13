СМИ: Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена
Большая часть украинской бронетехники уничтожена. Об этом сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на военных ВСУ.
По данным издания, украинская армия уже не использует бронетехнику.
«Не только потому, что ее большая часть уничтожена, но и потому, что она уязвима и в большинстве случаев бесполезна. Все танки находятся в тылу», - отмечается в материале.
Как отметил украинский военный Василий, танковые экипажи уже используются как пехота.
Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» уничтожил тысячи единиц бронетехники ВСУ, пишет Ura.ru.
