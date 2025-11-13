Ушаков: Саммит России и США в Будапеште еще возможен

Саммит России и США в Будапеште еще возможен, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом он сообщил журналисту Александру Юнашеву.

«Будапештский саммит еще возможен, почему нет?» - заявил Ушаков.

Помощник российского лидера не назвал возможные сроки встречи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Будапешт станет для Москвы предпочтительным местом саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если Вашингтон решит начать подготовку к встрече, пишет 360.ru.

