«Раненый зверь». В Финляндии грезят о ничьей с Россией на Евро-2020
Лучший футболист в истории Финляндии Яри Литманен считает, что сборная России должна обыгрывать финнов в сегодняшнем матче Чемпионата Европы.
Встреча Россия – Финляндия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00. Она станет ключевой для России в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020.
«Это будет сложная игра, в которой будет много борьбы. Финляндия начала турнир хорошо, обыграв Данию, а Россия проиграла. Так что ничья будет хорошим результатом для финнов, но, на самом деле, русские должны побеждать», - цитирует Литманена «Чемпионат».
Со своей стороны, главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва сказал, что его команда приложит все силы, чтобы победить или сыграть вничью.
«Мы должны прибавлять в атакующих действиях. Надо создавать больше моментов и забивать больше голов. Конечно, матч будет сложным. России, по большому счету, необходимо побеждать. Они будут злыми, словно раненый зверь. Ситуация в группе пока неопределенная. Приложим все силы, чтобы победить или хотя бы набрать одно очко», - приводит высказывания тренера официальный сайт УЕФА.
Полузащитник сборной Финляндии Йони Кауко также считает, что ничья с Россией будет для его команды хорошим результатом.
«Впереди у нас большой матч. То же самое можно сказать и о России. Думаю, что игра будет очень упорная. Мы должны выложиться на полную катушку, как в матче с Данией. Нужно сражаться до последней секунды добавленного времени. Ничья стала бы неплохим результатом, но мы не станем играть на ничью - это неверный подход к матчу», - цитирует Кауко официальный сайт УЕФА.
Полузащитник сборной Финляндии Расмус Шюллер напомнил, что Евро-2020 является первым крупным турниром для его команды. При этом он признался, что финны все еще находятся под впечатлением от инцидента с датским футболистом Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце во время игры Финляндия-Дания, отмечает «Чемпионат».
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