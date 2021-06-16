«Раненый зверь». В Финляндии грезят о ничьей с Россией на Евро-2020

«Это будет сложная игра, в которой будет много борьбы. Финляндия начала турнир хорошо, обыграв Данию, а Россия проиграла. Так что ничья будет хорошим результатом для финнов, но, на самом деле, русские должны побеждать», - цитирует Литманена «Чемпионат».

Со своей стороны, главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва сказал, что его команда приложит все силы, чтобы победить или сыграть вничью.

«Мы должны прибавлять в атакующих действиях. Надо создавать больше моментов и забивать больше голов. Конечно, матч будет сложным. России, по большому счету, необходимо побеждать. Они будут злыми, словно раненый зверь. Ситуация в группе пока неопределенная. Приложим все силы, чтобы победить или хотя бы набрать одно очко», - приводит высказывания тренера официальный сайт УЕФА.

Полузащитник сборной Финляндии Йони Кауко также считает, что ничья с Россией будет для его команды хорошим результатом.