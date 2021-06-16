«Бельгию надо забыть!» Семин дал совет сборной России перед игрой с Финляндией

«Мы уже прошли эту историю (игру Россия – Бельгия (0:3) – прим. НСН), так что давайте забудем и будет думать о другом, о хорошем. Сегодня нужна победа, и тогда вся ситуация в корне изменится. Надо сегодня нам всем вместе поддержать национальную сборную, и мы будем это делать. Надо думать о будущем, а то, что было – прошло», - сказал Семин.

При этом он согласился, что назначение матча на рабочее время может доставить определенные неудобства болельщикам.

«Мне непонятно, по каким причинам поставили игру на рабочее время. Это решение УЕФА. Оно, конечно, доставит определенные неудобства, но я вижу, что сегодня очень много болельщиков в Питере собираются на матч», - отметил собеседник НСН.

В первом матче на Евро-2020 сборная России уступила в Санкт-Петербурге Бельгии со счетом 0:3. Эта игра вызвала недовольство болельщиков, раскритиковавших как тактику главного тренера, так и заявления ряда молодых игроков, проявивших неуважение к сильному сопернику.

При этом сборная Финляндии в первом туре сенсационно обыграла Данию со счетом 1:0. На сегодняшний день, Россия занимает последнее место в группе, а Финляндия - второе. Помимо игры с финнами команде Станислава Черчесова предстоит сыграть с Данией в Копенгагене 21 июня.