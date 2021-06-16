«Бельгию надо забыть!» Семин дал совет сборной России перед игрой с Финляндией

Бывший тренер "Локомотива" заявил НСН, что перед сегодняшней игрой Евро-2020 болельщикам сборной России по футболу надо думать о будущем, а не о том, что уже прошло.

Бывший тренер сборной России по футболу, легенда московского «Локомотива» Юрий Семин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что победа России над Финляндией может в корне изменить положение сборной страны на Чемпионате Европы и отношение к ней болельщиков.

Встреча Россия – Финляндия пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00. Она станет ключевой для сборной России в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020.

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«Мы уже прошли эту историю (игру Россия – Бельгия (0:3) – прим. НСН), так что давайте забудем и будет думать о другом, о хорошем. Сегодня нужна победа, и тогда вся ситуация в корне изменится. Надо сегодня нам всем вместе поддержать национальную сборную, и мы будем это делать. Надо думать о будущем, а то, что было – прошло», - сказал Семин.

При этом он согласился, что назначение матча на рабочее время может доставить определенные неудобства болельщикам.

«Мне непонятно, по каким причинам поставили игру на рабочее время. Это решение УЕФА. Оно, конечно, доставит определенные неудобства, но я вижу, что сегодня очень много болельщиков в Питере собираются на матч», - отметил собеседник НСН.

В первом матче на Евро-2020 сборная России уступила в Санкт-Петербурге Бельгии со счетом 0:3. Эта игра вызвала недовольство болельщиков, раскритиковавших как тактику главного тренера, так и заявления ряда молодых игроков, проявивших неуважение к сильному сопернику.

При этом сборная Финляндии в первом туре сенсационно обыграла Данию со счетом 1:0. На сегодняшний день, Россия занимает последнее место в группе, а Финляндия - второе. Помимо игры с финнами команде Станислава Черчесова предстоит сыграть с Данией в Копенгагене 21 июня.

Step by step. Широков назвал «темную лошадку» в группе России на Евро-2020

Бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Финляндию и Данию не сильными командами, которых Россия может обыграть.

Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Бельгию главным фаворитом нашей группы, но призвал не сбрасывать со счетов и Финляндию, которая «не такая слабая, как может показаться».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФутболЧемпионат Европы 2020Сборная России По Футболу
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