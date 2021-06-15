Эриксен впервые обратился к болельщикам с инцидента на Евро-2020
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен опубликовал первый пост с происшествия на матче против сборной Финляндии. В нем футболист обратился к своим фанатам.
Датчанин поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что ему предстоит пройти несколько обследований в больнице, однако он уже чувствует себя лучше. Футболист добавил, что будет поддерживать своих партнеров по команде в следующих матчах Евро-2020, пишет RT.
В концовке первого тайма встречи сборных Дании и Финляндии Кристиан Эриксен упал на газон — у него произошла остановка сердца. Врачам удалось спасти футболиста. Матч продолжился спустя почти два часа и завершился минимальной победой финнов.
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