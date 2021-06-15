Эриксен впервые обратился к болельщикам с инцидента на Евро-2020

Датчанин поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что ему предстоит пройти несколько обследований в больнице, однако он уже чувствует себя лучше. Футболист добавил, что будет поддерживать своих партнеров по команде в следующих матчах Евро-2020, пишет RT.

В концовке первого тайма встречи сборных Дании и Финляндии Кристиан Эриксен упал на газон — у него произошла остановка сердца. Врачам удалось спасти футболиста. Матч продолжился спустя почти два часа и завершился минимальной победой финнов.

