Клуб «Динамо» одержал первую победу при Карпине

Московский футбольный клуб «Динамо» одержал первую победу под руководством главного тренера Валерия Карпина над командой «Ростов» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

«Зенит» победил «Ростов» в первом туре РПЛ

Матч второго тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 1:0. На 23-й минуте отличился нападающий «Динамо» Иван Сергеев.

Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня. Контракт с ним заключен до лета 2028 года.

В следующем туре «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», а «Ростов» примет клуб «Крылья Советов» (Самара). Оба матча состоятся 2 августа.

Ранее петербургский «Зенит» дома со счетом 2:1 обыграл «Ростов» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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