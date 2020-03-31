«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса
Футбольный клуб «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, связанных с пандемией COVID-19. Об этом пишет A Bola. По информации других СМИ, итальянский клуб рассматривает три варианта выхода из кризиса. Во-первых, Роналду могут продать в другой клуб. Сумма трансфера игрока оценивается в €70 млн. Другим вариантом может стать продление контракта на один год, однако зарплата португальца будет существенно сокращена. И наконец, третий вариант: Криштиану Роналду останется в «Ювентусе» до 2022 года – тогда заканчивается срок его действующего соглашения.
Напомним, Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Такое решение принято УЕФА. Как сообщается в Twitter футбольный союз Норвегии, соревнования состоятся с 11 июня по 11 июля следующего года. Ранее ЧЕ-2020 был запланирован с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, пишет «Свободная пресса».
Ранее стало известно, РФС отменил все футбольные турниры под своей эгидой из-за коронавируса.
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