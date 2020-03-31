«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса

Напомним, Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Такое решение принято УЕФА. Как сообщается в Twitter футбольный союз Норвегии, соревнования состоятся с 11 июня по 11 июля следующего года. Ранее ЧЕ-2020 был запланирован с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, РФС отменил все футбольные турниры под своей эгидой из-за коронавируса.

