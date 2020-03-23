Заплатят - приедут. Ветеран футбола о Месси и Роналду в Белоруссии

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН объяснил, в каком случае в Белоруссию могут приехать гранды футбола.

«То, что предложили, это, видимо, шутка. Такое предложение возможно только в том случае, если человек готов полностью финансировать из своих денег. И ради шутки туда могут приехать Месси и Роналду, если платить будут больше, чем в их клубах», - иронически заметил ветеран футбола.

Он высказал предположение, почему в Белоруссии не остановили национальный чемпионат.

«Если вся Европа перешла на строжайший режим поведения людей, везде все закрывается, то Батька берет на себя такую огромную ответственность или он уверен, что у него в стране нет никакой заболеваемости и не предвидится», - сказал собеседник НСН.

Ранее первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в составе каталонской «Барселоны».

