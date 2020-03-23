Заплатят - приедут. Ветеран футбола о Месси и Роналду в Белоруссии
Заслуженный мастер спорта СССР в эфире НСН объяснил, в каком случае в Белоруссию могут приехать гранды футбола.
Звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать доигрывать сезон в первенство Белоруссии. С таким предположением выступил бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб, имея в виду, что национальный чемпионат Белоруссии по футболу – единственное первенство по футболу в Европе, которое не было остановлено из-за пандемии коронавируса.
«Когда в НХЛ был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать в чемпионат Белоруссии, чтобы продолжить сезон. Кто знает?» - заметил Глеб, которого цитирует таблоид The Sun.
Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН объяснил, в каком случае в Белоруссию могут приехать гранды футбола.
«То, что предложили, это, видимо, шутка. Такое предложение возможно только в том случае, если человек готов полностью финансировать из своих денег. И ради шутки туда могут приехать Месси и Роналду, если платить будут больше, чем в их клубах», - иронически заметил ветеран футбола.
Он высказал предположение, почему в Белоруссии не остановили национальный чемпионат.
«Если вся Европа перешла на строжайший режим поведения людей, везде все закрывается, то Батька берет на себя такую огромную ответственность или он уверен, что у него в стране нет никакой заболеваемости и не предвидится», - сказал собеседник НСН.
Ранее первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в составе каталонской «Барселоны».
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