РФС отменил все турниры под своей эгидой из-за коронавируса
Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке проведения всех соревнований под эгидой организации. Об этом сообщили в пресс-службе РФС. Решение было принято на заседании исполкома организации, передает RT.
Распоряжение будет действовать с 17 марта до 10 апреля. Оно касается всех соревнований, организуемых и проводимых лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.
Ранее сегодня Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о решении приостановить текущий сезон на неделю.
Кроме того, стало известно, что поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым перенесен на 24 июля. Билеты, купленные на бой в апреле, будут действительны на новую дату.
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