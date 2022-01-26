Утвержден окончательный состав российской сборной на ОИ в Пекине

Состав национальной команды на зимние Игры утвердил Олимпийский комитет РФ (ОКР). В окончательный состав делегации вошел 461 представитель, из них 212 - спортсмены, из которых 103 женщины и 109 мужчин.

Остальные — тренеры, персонал, руководители и сотрудники комитета и Федерального медико-биологического агентства.

С российскими спортсменами встретился президент РФ Владимир Путин, сообщают «Известия». По словам главы государства, российскую сборную жду серьезные испытания.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Напомним, российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

