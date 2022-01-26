Утвержден окончательный состав российской сборной на ОИ в Пекине
На Олимпийских играх в Пекине российская сборная представит 212 спортсменов, сообщает телеканал «360».
Состав национальной команды на зимние Игры утвердил Олимпийский комитет РФ (ОКР). В окончательный состав делегации вошел 461 представитель, из них 212 - спортсмены, из которых 103 женщины и 109 мужчин.
Остальные — тренеры, персонал, руководители и сотрудники комитета и Федерального медико-биологического агентства.
С российскими спортсменами встретился президент РФ Владимир Путин, сообщают «Известия». По словам главы государства, российскую сборную жду серьезные испытания.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Напомним, российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.
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